Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ не осознаёт масштаб проблем, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции и обвалом цен на нефть, либо намеренно скрывает эти проблемы.
Мнение миллиардера
Дерипаска обвинил ЦБ в уклонении от решительных мер в период, пока кризис ещё не проявился в полной мере. Также предприниматель подверг критике решение финансового регулятора не снижать базовую процентную ставку. Обоснование этого решения показалось Дерипаске «довольно непрозрачным».
ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своём болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов, — высказался о решении Центробанка по базовой ставке миллиардер.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Банк России в качестве меры по снижению волатильности курса рубля продал на внутреннем рынке с расчётами 23 марта валюту на 13,3 млрд рублей. К этому средству регулятор прибегает начиная с 10 марта.
Добавьте наши новости в избранные источники