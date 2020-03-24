https://static.news.ru/photo/f87be276-6de7-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ не осознаёт масштаб проблем, которые вызваны пандемией коронавирусной инфекции и обвалом цен на нефть, либо намеренно скрывает эти проблемы.

Мнение миллиардера приводится на его официальном сайте. Дерипаска напомнил о недавнем заявлении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая спрогнозировала экономический рост по итогам 2020 года, несмотря на очевидные проблемы в экономике. Предприниматель отметил, что три миллиона владельцев бизнеса в РФ могут прекратить деятельность своих фирм, а ещё 8,6 млн россиян рискуют остаться без работы, согласно оценке Торгово-промышленной палаты.

Дерипаска обвинил ЦБ в уклонении от решительных мер в период, пока кризис ещё не проявился в полной мере. Также предприниматель подверг критике решение финансового регулятора не снижать базовую процентную ставку. Обоснование этого решения показалось Дерипаске «довольно непрозрачным».

ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своём болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов, — высказался о решении Центробанка по базовой ставке миллиардер.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Банк России в качестве меры по снижению волатильности курса рубля продал на внутреннем рынке с расчётами 23 марта валюту на 13,3 млрд рублей. К этому средству регулятор прибегает начиная с 10 марта.