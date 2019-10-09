https://static.news.ru/photo/284eb3e2-eac7-11e9-b051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума рассмотрит законопроект, который запрещает депутатам принимать изменения в Налоговый кодекс с 1 сентября по 31 декабря каждого года.

По мнению авторов инициативы, парламентарии рассматривают проекты во второй половине года, из-за чего у бизнеса не остаётся времени на подготовку, передаёт « Российская газета ».

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов считает, что для бизнесменов непредсказуемость страшнее самих налогов. В развитых странах правила их выплаты не меняются десятилетиями, напомнил он.

У нас зачастую наблюдается экспресс-законотворчество. Предлагаемый мораторий, несомненно, вносит вклад в повышение открытости и предсказуемости налогового законодательства. Ведь случаи, когда скорость изменений законодательства заставала врасплох не только бизнес, но и представителей госорганов, не единичны, — подчеркнул эксперт.

Ранее News.ru писал, что МЭР предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Ведомство хочет поднять ЕНВД, торговый сбор и патент.