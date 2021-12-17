Депутат рассказал, как привлечь инвесторов в регионы

Привлечь инвесторов в регионы поможет долгосрочное кредитование, сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов «ПолитЭксперту». Он привёл в пример Воронежскую область, которая способна быть одним из лидеров по инвестиционной привлекательности в сфере высоких технологий и обрабатывающей промышленности. Но, по словам Гаврилова, это невозможно при действующей денежно-кредитной политике.

По данной проблеме я задавал вопрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной на пленарном заседании Государственной Думы. Считаю правильным, если по крупным инвестиционным проектам будет выстраиваться поддерживаемая государственными институтами развития и Банком России система долгосрочного кредитования. Достижение конкретного результата возможно только через формирование новых инструментов залогового финансирования, — сказал депутат.

Он добавил, что необходимо повышать зарплату на высокотехнологичных предприятиях, так как сейчас труд квалифицированного рабочего оплачивается ниже, чем в сфере торговли и оказания услуг. Также Гаврилов заявил, что «локомотивом промышленного развития» России является атомная энергетика.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что российский рынок интересен американским инвесторам повышенной доходностью, вызванной высоким геополитическим риском. При этом правительство России не мешает американскому бизнесу в РФ, но для него есть препятствия из-за санкций со стороны США.

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