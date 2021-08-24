Депутат предложил потратить деньги МВФ на кредиты промышленникам
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:53, 25 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полученную Россией от Международного валютного фонда помощь в размере $17,5 млрд можно потратить для кредитования отечественной промышленности. Об этом «ПолитЭксперту» сообщил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.
По мнению парламентария, вливание средств в российскую промышленность улучшит её финансовое состояние и снизит «долговое бремя». Кроме того, дополнительные деньги также помогут стабилизации банковской системы.
Как считает Гаврилов, часть денег МВФ нужно направить на формирование гарантийного фонда для кредитования отечественной промышленности. По его мнению, рост объёма первоклассных гарантий позволит обеспечить рост льготного кредитования российской промышленности, в том числе авиастроения и крупных инфраструктурных проектов.
Это важно в том числе в рамках диверсификации промышленности и реализации «зелёных» проектов, — сказал Гаврилов.
Как сообщалось, Россия получила денежную ссуду в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Историческое по размерам распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) вступило в силу 23 августа. Их совокупный объём составил 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд.