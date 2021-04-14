Денежные погоны: как служба в армии влияет на трудоустройство

Большинство военных специалистов твердят о положительном влиянии службы в армии: и долг Родине отдашь, и навыки полезные освоишь, и на работу после дембеля охотнее возьмут. Именно аргумент об облегчённом трудоустройстве зачастую склоняет молодых людей к добровольному исполнению воинской обязанности. Как на самом деле работодатели относятся к отслужившим парням — в материале NEWS.ru.

Если человек планирует развиваться в силовых структурах, то выбор очевиден — в армию стоит идти. Куда сложнее обстоит ситуация с гражданскими профессиями — далеко не в каждой специальности пригодятся приобретённые на службе навыки, либо же их влияние имеет косвенный характер. По мнению HR-специалиста Зулии Лоиковой, освоенные солдатами умения будут особенно востребованы в строительной и промышленной отраслях, а также в работе административного типа.

Армия — это самодисциплина и самоорганизация. Для ряда позиций, для ряда отраслей это просто обязательная часть. Зулия Лоикова независимый HR-специалист независимый HR-специалист

Как отметила эксперт, год в армии будет нелишним и будущим врачам, поскольку они по роду деятельности тоже «служат в определённых войсках». Не стоит уклоняться от службы и IT-специалистам в областях криптографии и информационной безопасности — их навыки ценятся в военной отрасли. Людям этих профессий пойдёт на пользу повышенная дисциплина и умение выполнять задачу в чётко обозначенный период.

По словам рекрутера, работодателя может впечатлить и добровольное исполнение воинской обязанности, поскольку это говорит о характере человека. В карьере Лоиковой был случай, когда заказчики «бились» за подобного кандидата, вернувшегося из армии.

Он себе это [службу в армии] в плюс добавил. Эта внутренняя уверенность, что это правильный шаг, дала ему дополнительный плюс при рассмотрении его как кандидата, — рассказала собеседница NEWS.ru.

А вот специалисты творческого профиля зря потратят время в армии — служба не пойдёт на пользу их карьере.

Мне сложно представить людей творческих профессий, приближённых к такой истории, как служба в армии. Они стараются всегда от этого уйти, для них это несколько иная культура, они там себя теряют, — подчеркнула Лоикова.

Исполнение воинского долга в теории могло бы пойти на пользу условным дизайнерам или актёрам, но для этого нужно реформировать российскую армию, уверена специалист.

Если подойти к службе в армии, как в других странах — после неё у тебя есть льготные условия: тебя зачисляют в университет или тебе оплачивают часть долга перед учебным заведением, то многие бы побежали в армию, — заявила Лоикова.

Армейский опыт может благоприятно повлиять на трудоустройство в профессиях, успешность в которых напрямую зависит от полученных на службе навыков. Иногда это самый эффективный способ научиться самодисциплине и самоорганизации, особенно для современного поколения, привыкшего жить в состоянии большего хаоса. Людям же творческих специальностей год, проведённый в солдатской форме, не даст никаких преимуществ.