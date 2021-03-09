Датский регулятор получил график укладки второй нитки «Севпотока-2»

https://static.news.ru/photo/c1499058-8111-11eb-b68d-96000091f725_660.jpg Фото: gazprom.ru

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG (юридическое лицо — оператор строительства «Северного потока — 2») расписание прокладки второй нитки газопровода в особой экономической зоне Дании.

Глава пресс-службы ДЭА Туре Фальбе-Ханссон подтвердил получение графика и отметил, что это являлось одним из условий продолжения реализации проекта. От Nord Stream 2 AG требовалось только предоставить скорректированный график. Утверждение документа ДЭА не является обязательной процедурой, сообщает ТАСС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предложил в случае необходимости использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву. Политик заявил, что на самом деле газопровод прокладывается «не в европейских интересах». Он полагает, что так как правительство ФРГ не собирается останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике», писал NEWS.ru.