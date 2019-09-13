https://static.news.ru/photo/8a74d6c0-d535-11e9-b7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Доступ к данным о доходах жителей России могут передать квалифицированным бюро кредитных историй, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН), рассказал руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, изменения в закон «О кредитных историях» обсудят в первом чтении в сентябре текущего года. Документ призван создать специальные БКИ, способные по запросу самостоятельно вычислять ПДН и отправлять банкам готовый показатель, пишут « Известия ».

Ранее News.ru сообщал, что Центробанк и Федеральная служба судебных приставов планируют ужесточить ответственность за переуступку просроченных микрозаймов «чёрным» коллекторам, жалобы на которых участились в первом полугодии 2019 года.