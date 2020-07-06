Дания разрешила использовать новые суда для «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/5be32634-bf74-11ea-994e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Разрешение на использование новых трубоукладчиков с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм выдало Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода «Северный поток — 2», — сказано в сообщении.

Таким образом новое решение стало изменением условий, которые были обозначены в разрешении на производство работ, выданном 30 октября 2019 года, передаёт ТАСС. Теперь Nord Stream 2 AG сможет использовать при строительстве трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования.

Согласно разрешению, которое выдано в соответствии с Законом р континентальном шельфе и с обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS), «Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов учитывая безопасность ресурсов и окружающей среды».

До этого глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен пояснил, что компания обратилась к ним за одобрением на использование судов с якорным позиционированием для прокладки труб для завершения «Северного потока — 2» 5 июня. Дело заключалось в том, что новые суда с якорным позиционированием были оценены при рассмотрении воздействия на окружающую среду, «но не являлись частью разрешения, выданного в октябре 2019 года». При этом разрешение Дании распространялось на работы по прокладке трубопровода, а не на конкретные суда.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод может посетить Россию осенью для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.