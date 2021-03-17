Дания начнёт прокладывать вторую нитку «Северного потока — 2» в марте

https://static.news.ru/photo/cff1a956-86fc-11eb-9343-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via www.imago-images.de/Global Look Press

На территории исключительной экономической зоны Дании в конце текущего месяца стартуют работы по укладке ещё одной нитки в рамках реализации проекта «Северный поток — 2». Информацию об этом в среду, 17 марта, российским журналистам предоставили сотрудники Датского энергетического агентства.

В графике компании Nord Stream 2 AG указано, что подготовительный этап перед началом работ запланировали на середину месяца.

Схема строительства линии А. Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала, — приводит сведения из документа ТАСС.

Перед началом укладки компания должна представить график после корректировки. Утверждать его ДЭА не требуется.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Северный поток — 2» представляет серьёзную угрозу безопасности Евросоюза. Об этом заявил посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг.