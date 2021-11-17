Дальнему Востоку добавят денег на льготные кредиты

Правительство дополнительно выделит больше 15 млрд рублей на льготные кредиты для жителей Дальнего Востока. Это произойдёт путём перераспределения порядка двух триллионов рублей из нового федерального бюджета, сообщают «Известия».

Информацию об увеличении объёма средств для субсидирования ставки по льготным кредитам для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток подтверди л глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В несколько раз увеличен объём средств, предусмотренных для субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Всего на эти цели планируется дополнительно выделить 15,5 млрд рублей, — сообщил министр.

Также дополнительно будет выделено ещё 335 млрд рублей на социально-экономическое развитие России. На строительство дорог из федерального бюджета добавят 60 млрд рублей. К тому же в бюджет внесут новые статьи расходов.

Ко второму чтению в государственную казну заложат 200 млн рублей на капитальный ремонт школ, 125 млрд рублей на развитие электронной промышленности и порядка 17 млрд рублей будет выделено на проекты по добыче руд на Чукотке и в Туве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бюджет Российской Федерации в этом году будет профицитным. Он отметил, что в стране восстанавливается рынок труда из-за введённых мер.