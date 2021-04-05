Дай дорогу натуралам: как эко-продукты вытеснят псевдополезную еду

За последние несколько лет значительно вырос интерес к поддержанию здорового образа жизни — на потребительском рынке появляется всё больше марок эко-товаров и доставок, предлагающих недельные рационы по зож-меню. Однако при текущей экономической ситуации большинство россиян не могут себе позволить полностью перейти на экологически чистую продукцию. Этим пользуются производители, продающие по привлекательной цене псевдополезную еду с клеймами «био», «без сахара» и т. д. Угаснет ли тренд на правильное питание на фоне кризиса, и какую роль в этом вопросе сыграет государство — в материале портала.

Как отметил член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов в беседе с NEWS.ru, в условиях экономического кризиса необходимо удержать уровень цен на продукты питания на одном уровне. В то же время себестоимость продовольственных товаров ввиду комплекса причин только растёт. Поэтому политика сохранения, которой придерживаются большинство производителей в борьбе за потребителя, неизбежно приведёт к падению качества еды.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь, товары правильного питания, состоящие из высококачественных ингредиентов, будут только расти в цене и становиться менее доступными для массового потребителя. При этом интерес к эко-продуктам не утихает — даже при невысоком уровне дохода россияне стремятся хотя бы частично разбавить свой рацион пищей без ГМО и содержания химии. На этой разнице между спросом и реальной покупательской способностью и зарабатывают производители псевдополезной еды.

Есть действительно полезные продукты, но это очень небольшой сегмент. А есть продукты, которые мимикрируют под полезные: ставят ничего не значащие клейма «био», пишут о натуральном составе, хотя он может быть весьма вредным. Большинство зож-продуктов на сегодняшний день, если разобраться, не такие уж и зож. Дмитрий Галаганов член правления Руспродсоюза член правления Руспродсоюза

Из-за того, что в обществе еще не до конца сформировалось понимание о по-настоящему полезной еде, на полках магазинов будут преобладать продукты сомнительного качества. Однако, как считает Галаганов, ситуация в среднесрочной перспективе исправится.

Пока что будут преуспевать больше псевдополезные продукты, т. е. по низкой цене, мимикрирующие под зож. Но по мере просветительства и улучшения экономической ситуации доля настоящего зож-сегмента будет расти, — подчеркнули в Руспродсоюзе.

Однако на текущий момент нет так уж и много предпосылок выхода России из кризисного состояния. Поэтому справедлив вопрос: не угаснет ли интерес россиян к экологически чистым продуктам питания на фоне финансовых трудностей?

Интерес точно не будет угасать, потому что культура, которая сейчас развивается, — это осознанное потребление, стремление к долголетию, к качеству жизни. Это, наверное, один из главных трендов в мире вообще. И он точно главнее экономических трендов, — уверен эксперт.

К тому же, как рассказал Галагов, государство во многом поспособствует развитию эко-товаров, ужесточив оборот псевдополезной еды на законодательном уровне.

Нормативные стандарты будут развиваться и не давать возможность ставить какие-то клейма на упаковку, которые имитируют эко-товары. Они просто будут запрещены. Мимикрировать законодательно будет сложнее. Да и люди будут понимать, разбираться и не воспринимать это, — добавил эксперт.

Для большинства россиян цена всё еще является главным критерием при выборе продуктов питания. Вряд ли потребительские приоритеты изменятся в скором времени — многие также будут предпочитать дешёвое качественному. Однако в этой парадигме станет меньше самообмана — с ростом осознанности и осведомлённости псевдополезные продукты уже не будут пользоваться таким спросом, как сейчас.