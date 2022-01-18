Цифры, гаджеты и два ветряка: идеология и практика новой экономики

Цифровые активы, зелёная энергетика, бизнес-экосистемы, метавселенная, электронное правительство — всё это входит в понятие так называемой «новой экономики» — число разговоров о котором растёт как на дрожжах. Уже ни один форум не обходится без обсуждения тех или иных вопросов, связанных с «новой экономикой», «цифровой экономикой», «экономикой будущего». И кажется, что проблемы традиционной экономики уходят на второй план, или становятся сильно зависимыми от того, что будет происходить в перечисленных сферах. Но чего на самом деле больше в этих обсуждениях — идеологии или практики? Действительно ли человечество вошло в новую фазу развития, для которой понадобится совершенно иное понимание, как всё устроено и что делать, чтобы не потеряться в этом дивном новом мире?

«Теневой клон экономики»

Традиционная экономика связана с производством материальных благ, но это её сердцевина, вокруг которой всегда были вещи менее приземлённые, но не менее значимые. Всё что связано с распределением, управлением, видами обмена, налогами и законами, технологиями — всё это составляет такую «надстройку» или «оболочку», вокруг которой постоянно ведутся бесчисленные споры. И к этой «оболочке» сегодня добавились новые контуры, порождающие облачные потоки новых разговоров и споров.

NEWS.ru расспросил экспертов о том, идут ли процессы «новой экономики» дальше идеологических доктрин и PR-акций. Насколько они затрагивают и перестраивают самую сердцевину и другие более плотные слои известной нам экономики.

pixabay.com

Продакт-менеджер компании Erachain Елена Буйдалина предлагает новую экономику понимать, как меняющееся поведение людей. Но всё же изменения пока не сильно затронули основную часть общества. Хотя уже сейчас созданы мощные предпосылки для этого.

Если на экономику смотреть с точки зрения технологий, то конечно блокчейн тут выделяется. Он создал теневой клон экономики в децентрализованном варианте. С ним люди могу быстрее монетизировать свои идеи, без государственной регистрации и налогообложения, — сказала Буйдалина NEWS.ru.

Таким образом технология блокчейн перестраивает систему контроля. Но пока в этот процесс вовлечена небольшая часть населения в разных странах мира и традиционные механизмы контроля всё ещё достаточно сильны, чтобы игнорировать их. Однако само понимание того, что обмен и координация могут быть организованы иначе, уже меняет наш мир. Появляется альтернатива существующим отношениям.

Елена Буйдалина считает, что прогресс может идти по пути большей осознанности в потреблении.

Есть такое понятие, как sharing economy — это когда люди всё меньше покупают товаров в своё личное пользование и делятся с другими. Такое совместное потребление. Не знаю, правда, когда Россия до этого дойдёт. Для нас купить машину — это всё ещё достижение, и мы крайне плохо обходимся с вещами не принадлежащими нам, — сказала Елена.

С развитием осознанности общество и в самом деле станет меньше потреблять, считает эксперт, но настоящий прорыв, это когда технологии помогут перевести процессы из потребляющих, в производящие, например, в той же энергетике.

Другими словами, потребляя один эквивалент энергии мы не рассеиваем её, увеличивая нагрев, а превращаем эффективно в продукт, который также является эквивалентом энергии, может даже более высокого класса, чем первичный. Это как потратить время и калории не на бездумный просмотр телевизора, а на то, чтобы написать книгу или научную статью, в перспективе принципиально улучшающую какие-то наши жизненные сферы.

Донат Сорокин/ТАСС

Конечно, чтобы приблизиться к этому идеалу, люди действительно должны выйти из рутины, ощущать свои способности и развивать их. Именно такими перспективами грезили многие идеологи прогресса, однако помогают ли новые технологии освободить сознание, или же они нейтральны по отношению к этой задаче? А может быть они и вовсе направлены на то, чтобы такое будущее никогда не наступило?

«Дальше будет лишь интереснее»

Человечество не сможет счастливо и комфортно жить без современных технологий, считает директор департамента сбора, хранения и анализа данных компании «ВС Лаб» Иван Барчук. И речь не только о персональном интернете и смартфонах: всё мировое производство, вся мировая логистика, вся мировая торговля всё сильнее сплетаются с современным программным и аппаратным обеспечением.

Пути назад нет. С каждым днём цифровая трансформация процессов всё сильнее. И дальше будет лишь интереснее, — сказал Иван Барчук NEWS.ru.

Новая экономика безусловно меняет традиционную, считает эксперт. Традиционные финансовые организации стремятся также становиться цифровыми, предоставляя своим клиентам всё новые сервисы, и собирая всё больше данных. И за примерами далеко ходить не надо. У Сбера капитализация $73 млрд, а у сервисов Airbnb и Booking.com больше $100 млрд — и Сберу приходится догонять. При этом речь даже не идёт о криптовалютах, которые позволили получить миллионы тем, кто в них вложился до 2017 года. А есть еще NFT, в которых тоже мало кто разбирается, но возможно через несколько лет это явление прочно войдёт в обычную жизнь, отметил Иван Барчук.

Quan Yajun/Sipa Asia/Global Look Press

Но в любом случае, новая экономика связана с традиционной. Заработок новых корпораций идёт и традиционными путями, перекраивая рынки.

Amazon — крупнейший ритейлер, Apple — продает миллионы устройств. При этом все пять корпораций зарабатывают на рекламодателях, так как являются лучшими площадками для интернет-рекламы. У Meta это чуть ли не 100%. Также все перечисленные корпорации предоставляют возможность малому бизнесу использовать свои сервисы и мощности для работы. Apple, Google, Microsoft распространяют сторонние приложения в своих магазинах, собирая комиссию. Amazon и Microsoft — огромные провайдеры облачных решений. Microsoft и Google предлагают большой выбор корпоративных приложений. Постепенно, при желании, гиганты могут поглощать компании из других секторов экономики, встраивая их в свои процессы, — сказал Барчук.

Эксперт подчеркнул, что для него новая экономика — это то, что невозможно было представить 50 лет назад. А до этого, за тысячу лет были сформированы основные отрасли традиционной экономики: торговля, финансы, сельское хозяйство, добыча ресурсов, производство и многое другое. И самыми богатыми в итоге стали торговые компании вроде Британской Ост-Индской. А к середине 20-го века на вершину поднялись финансовые и нефтяные компании. Но сейчас ситуация изменилась.

Список негосударственных компаний, капитализация которых перешагивала за один триллион долларов небольшой. Среди них Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Tesla, Meta (Facebook). В нынешнем топе нет нефтяных или финансовых корпораций. У Apple есть производство техники, у Amazon склады и логистика, Tesla производит в год почти в 4 раза больше автомобилей чем АвтоВАЗ. Но у них есть кое-что ещё. Остальные три корпорации вообще не производят практически ничего физического и осязаемого кроме сувенирной продукции, — подчеркнул эксперт.

pixabay.com

Если убрать Tesla из рассмотрения, то оставшиеся пять корпораций имеют крупнейшие цифровые активы, добавил Барчук. Удобными сервисами этих компаний пользуются ежедневно сотни миллионов человек. И цифровые гиганты знают, как из имеющихся данных делать миллиарды долларов. А пользователи и рады, потому что их жизнь становится удобнее. Достаточно вспомнить 5 октября 2021, когда сервисы Facebook не работали несколько часов, но людям по всему миру это доставило много проблем и дискомфорта.

Программное обеспечение и данные — вот залог триллиардной капитализации, — отметил специалист.

«Никому не нужна дрель, всем — дырка в стене»

Вопрос о том, насколько цифровизация обусловлена реальными потребностями потребителей или же она больше важна для крупных компаний, которые таким образом максимизируют свою прибыль, а всем остальным внушают, что сбор данных — необходимость, остаётся дискуссионным. Однако генеральный директор швейного производства «Толстойвеар», депутат Казанской городской думы от Партии Роста Михаил Кузнецов считает, что всё дело в том, что спрос смещается на потребление жизненных функций, а не инструментов, с которыми эту функцию можно выполнить.

Сначала мы торговали сырьём, например, зерном, потом начали торговать товаром — хлебом, сейчас продаём услуги — выпечка к вашему столу как у бабушки. Никому не нужна дрель, всем — дырка в стене, — сказал Кузнецов.

Эксперт отметил, что новая экономика действительно демонстрирует отрыв от материальной составляющей жизни. Роль физических усилий, да и в целом любых физических действий становится менее важна. Это достигается повсеместной автоматизацией. То есть не в том дело, что материальные процессы исчезают, они выпадают из фокуса внимания, поскольку, всё менее нуждаются в том, чтобы человек непосредственно прикладывал к ним свою руку. А то, на что не обращают внимание, становится как бы менее оценённым. Но становится ли от этого менее ценным?

На химическом производстве важнее не стоимость сырья, а технология того, как из этого сырья получить искомый продукт. В строительстве — не квадратные метры, а удобство используемой территории. Ведь мы покупаем не площадь, на которой будет жить семья, а условия комфортного проживания, соответствующие нашим текущим запросам, — подчеркнул эксперт.

Quan Yajun/Sipa Asia/Global Look Press

Таким образом, растёт роль интеллектуального капитала. И теперь идеи получают надёжную защиту при помощи цифровых технологий. Именно поэтому появилась возможность продавать рисунки или фото за большие суммы. Для нематериальных активов теперь не нужен материальный залог, как это было раньше.

Роль банков будет сильно снижена, их сменит блокчейн, где дешевле и надежнее совершать денежные операции. Кроме того, тон задают повсеместный шеринг, онлайн-маркет и роботизированные производства — вот продукты новой экономики, — добавил Кузнецов.

За рамками своеобразной творческой лаборатории мысли, которой было это обсуждение с экспертами, осталось много вопросов. В том числе тема зелёной энергетики, электронного правительства и ряд других направлений новой экономики. Вероятно, потребуется ещё много конференций, круглых столов, публикаций, чтобы поднятые вопросы получили максимальное внимание. Одно можно утверждать с уверенностью, мир действительно меняется стремительно, хотим мы этого или нет.