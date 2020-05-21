Чубайс выступил против раздачи денег россиянам

https://static.news.ru/photo/4f5c66d0-9c17-11ea-bf92-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс высказался против раздачи денег россиянам на фоне пандемии коронавируса. По его словам, эта идея выглядит «легкомысленно».

Вот всем дадим по 20 тысяч рублей. Ну, хорошо. Сколько это — два-три месяца? Если правильно помню, это примерно 2 трлн рублей. И дальше что после этого? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции и медицинские работники, которые точно нуждаются в поддержке, её не получат? — цитирует его ТАСС

Чубайс подчеркнул, что материальные выплаты должны устанавливаться с учётом среднедушевого дохода. Он отметил, что помогать гражданам, безусловно, нужно, однако необходимо делать это осознанно.

Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше. И чего мы будем разбазаривать деньги? Правильно — научиться считать душевой доход и по нему поддерживать тех, у кого действительно нет источников, — резюмировал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава инновационного фонда «Сколково» и бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович усомнился, что раздача денег всем россиянам поможет преодолеть кризис, вызванный мировой пандемией коронавируса. По мнению бывшего вице-премьера, правительство должно сосредоточить усилия на поддержке наиболее пострадавших людей и компаний.