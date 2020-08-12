Чистый долг РФ снова стал положительным, превысив 1,5 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/5e333d8a-dcec-11ea-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russia Look/Global Look Press

Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса. По состоянию на 1 июля 2020 года он достиг 1,55 трлн рублей.

Об этом сообщает РБК. Агентство со ссылкой на данные Минфина РФ и ЦБ отмечает, что долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн рублей, в то время как ликвидные резервы составили 13,22 трлн рублей.

Основным фактором снижения депозитов государства называется покупка правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей. Другими факторами называются долг федерального правительства на фоне кризиса из-за коронавируса и падение цен на нефть.

Также отмечается, что положительная разница между активами и долгом России наблюдалась с лета 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составлял $477,229 млрд. Это на 2,89% ($14,2 млрд) меньше показателей начала 2020-го. На динамику значений влияют в большей степени операции в банковском секторе по снижению сокращения задолженности перед нерезидентами.