Чистый долг РФ снова стал положительным, превысив 1,5 трлн рублей

Чистый государственный долг России вновь стал демонстрировать положительные значения на фоне пандемии коронавируса. По состоянию на 1 июля 2020 года он достиг 1,55 трлн рублей.
Об этом
Основным фактором снижения депозитов государства называется покупка правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей. Другими факторами называются долг федерального правительства на фоне кризиса из-за коронавируса и падение цен на нефть.
Также отмечается, что положительная разница между активами и долгом России наблюдалась с лета 2019 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составлял $477,229 млрд. Это на 2,89% ($14,2 млрд) меньше показателей начала 2020-го. На динамику значений влияют в большей степени операции в банковском секторе по снижению сокращения задолженности перед нерезидентами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен