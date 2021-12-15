Чистая прибыль Сбербанка по итогам года составит 1,2 трлн рублей

В Сбербанке ожидают чистую прибыль за 2021 год на уровне около 1,2 трлн рублей. Кроме того, рентабельность капитала (ROE) должна превысить 23%, приводятся в материалах на сайте банка слова главы банка Германа Грефа в ходе Дня инвестора. По его мнению, последующие годы будут ещё более благоприятными для банка.

Наша прибыль составит около 1,2 трлн рублей. Рентабельность капитала составит более 23%. К 2022 году мы подходим в хорошем ресурсном состоянии и готовы к возможным вызовам, — заявил Греф.

Говоря о росте клиентской базы «Сбера» до 103 млн человек, Греф заметил, что задачей компании становится конвертация клиентов банка и нефинансовых сервисов в единую лояльную клиентскую базу экосистемы.

Чистая прибыль группы по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1% — до 978,1 млрд рублей.

Ранее Греф заявил, что подъём ключевой ставки ЦБ РФ затронет не только ставки по депозитам, но и проценты по кредитам. По его словам, к концу следующего года ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться.