Чистая прибыль Сбербанка по итогам года составит 1,2 трлн рублей
Греф спрогнозировал рост чистой прибыли «Сбера» до 1,2 трлн рублей до конца года
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
21:26, 15 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Сбербанке ожидают чистую прибыль за 2021 год на уровне около 1,2 трлн рублей. Кроме того, рентабельность капитала (ROE) должна превысить 23%, приводятся в материалах на сайте банка слова главы банка Германа Грефа в ходе Дня инвестора. По его мнению, последующие годы будут ещё более благоприятными для банка.
Наша прибыль составит около 1,2 трлн рублей. Рентабельность капитала составит более 23%. К 2022 году мы подходим в хорошем ресурсном состоянии и готовы к возможным вызовам, — заявил Греф.
Говоря о росте клиентской базы «Сбера» до 103 млн человек, Греф заметил, что задачей компании становится конвертация клиентов банка и нефинансовых сервисов в единую лояльную клиентскую базу экосистемы.
Чистая прибыль группы по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1% — до 978,1 млрд рублей.
Ранее Греф заявил, что подъём ключевой ставки ЦБ РФ затронет не только ставки по депозитам, но и проценты по кредитам. По его словам, к концу следующего года ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться.