Число абонентов домашнего интернета в РФ увеличилось на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/6afe83b4-dace-11ea-97a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Samkov/pexels.com

Количество абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала текущего года увеличилось на 290 тысяч — до 33,79 млн. Существенный рост произошёл на фоне режима самоизоляции, который действовал в связи с пандемией коронавируса.

Согласно отчёту агентства TelecomDaily, прирост абонентов за данный период отметили практически все крупные компании. Так, база МТС прибавила 2,8% (до 3,8 млн абонентов), «Вымпелкома» — 1,9% (2,7 млн), «Ростелекома» — 1% (12,2 млн), «Транстелекома» — 0,2% (1,8 млн). При этом абонентская база пермского «Эр-Телекома» не увеличивается уже пятый квартал подряд.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, несмотря на рост количества новых пользователей домашнего интернета, операторам достаточно трудно обеспечить качественный прирост выручки. Он уточнил, что средний чек контракта во втором квартале достигал около 368 рублей, что всего на три рубля больше, чем в первом квартале.

Если сценарий с самоизоляцией граждан не повторится, рынок снова вернётся к скромной динамике, — отметил Кусков.

В свою очередь в «Ростелекоме» ожидают увеличения числа абонентов и во втором полугодии благодаря конвергентным предложениям, которые, кроме домашнего интернета, включают телеканалы, онлайн-кинотеатр и мобильную связь, передаёт «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, аналитики сообщили, что провайдеры начали повышать тарифы на домашний Интернет и телевидение после отмены режима самоизоляции, всего за 2020 год эти услуги могут подорожать на 10–15%. Повышая стоимость архивных тарифов, операторы, как считают эксперты, мотивируют абонентов перейти на новые и более дорогие предложения.