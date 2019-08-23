Самый высокие зарплаты получают чиновники в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Они зарабатывают около 133 тысяч рублей.
Меньше всех получают чиновники в Псковской области? Их доход составляет 18,1 тысячи рублей. Это на 38% меньше средних зарплат работников организаций в регионе,
Второе место с конца занимают госслужащие из Карачаево-Черкесии со средним доходом в 20,1 тысячи рублей.
Топ-10 самых бедных чиновников замыкают служащие в республике Дагестана и в Северной Осетии-Алании с 23 тысячами рублей и 23,1 тысячи рублей соответственно.
Как ранее писал News.ru, майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России.