https://static.news.ru/photo/4625a272-c588-11e9-bfef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Самый высокие зарплаты получают чиновники в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Они зарабатывают около 133 тысяч рублей.

Меньше всех получают чиновники в Псковской области? Их доход составляет 18,1 тысячи рублей. Это на 38% меньше средних зарплат работников организаций в регионе, сообщает РБК.

Второе место с конца занимают госслужащие из Карачаево-Черкесии со средним доходом в 20,1 тысячи рублей.

Топ-10 самых бедных чиновников замыкают служащие в республике Дагестана и в Северной Осетии-Алании с 23 тысячами рублей и 23,1 тысячи рублей соответственно.

Как ранее писал News.ru, майские указы президента РФ о повышении зарплат бюджетников до средних по региону выполняют только четыре региона России.