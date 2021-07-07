Чиновники и депутаты России заработали в пандемию 10 млрд рублей

Доходы ста богатейших чиновников и депутатов России в прошлом году выросли, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опубликованные госслужащими декларации.
Так, совокупный доход сотни богатейших семей
Возглавил рейтинг издания депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, доход семьи которого в период пандемии превысил 8,6 млрд рублей. Второе место занял депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с заработком в 7,7 млрд рублей. Тройку лидеров замкнул депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого достиг 6,3 млрд рублей.
На последнем месте в топ-100 оказался депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Андреев. По данным деклараций, за 2020 год он заработал 162 млн рублей.
Ранее аналитики назвали топ-3 богатейших купцов Российской империи. На первом месте оказался «сибирский американец» Николай Второв, который обладал 60 млн рублей.