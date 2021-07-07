Чиновники и депутаты России заработали в пандемию 10 млрд рублей

Доходы ста богатейших чиновников и депутатов России в прошлом году выросли, несмотря на пандемию коронавируса и вызванный ею кризис. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опубликованные госслужащими декларации.

Так, совокупный доход сотни богатейших семей увеличился до 75,9 млрд рублей. В 2019 году этот показатель был равен 65,8 млрд рублей.

Возглавил рейтинг издания депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, доход семьи которого в период пандемии превысил 8,6 млрд рублей. Второе место занял депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с заработком в 7,7 млрд рублей. Тройку лидеров замкнул депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, доход которого достиг 6,3 млрд рублей.

На последнем месте в топ-100 оказался депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Андреев. По данным деклараций, за 2020 год он заработал 162 млн рублей.

Ранее аналитики назвали топ-3 богатейших купцов Российской империи. На первом месте оказался «сибирский американец» Николай Второв, который обладал 60 млн рублей.