Назван топ-3 богатейших семей Российской империи: что с ними случилось

https://static.news.ru/photo/5d9b9c4e-cbdb-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: Daniil Ivanov / globallookpress

В Российской империи было много предпринимателей-миллионеров, которые сегодня могли бы потягаться с десяткой из топа Forbes России. Издание Russia Beyond вспомнило о крупнейших купцах и предпринимателях досоветской России и рассказало, что с ними стало после революции.

На первом месте оказался «сибирский американец» Николай Второв, который обладал 60 млн рублей (777 млн долларов в 2021 году). Он был наследником преуспевающего купца, оставившего ему 13 млн рублей. В 1897 году он переехал в Москву и выгодно вложился в целый ряд различных производств — от химических красок до автомобилестроения.

В Первую мировую войну сделал целое состояние на продаже военной продукции. Несмотря на лояльность к большевикам, работать в новой стране ему не пришлось. В 1918 году он умер при загадочных обстоятельствах.

Его московский особняк позже стал официальной резиденцией посла США в Советском Союзе, а затем и в России.

Николай Второв Общественное достояние

На второй строчке разместился уроженец Санкт-Петербурга Эммануил Нобель и его семья, владевшая производствами в нефтяной и керосиновой промышленности. В 1879 году «Товарищество братьев Нобель» вытеснило с рынка Standard Oil — основного поставщика керосина в Российской империи. У компании были и заводы, и хранилища, и танкеры, и даже трубопроводы. Их общее состояние равнялось 60 млн рублей (777 млн долларов в 2021 году).

Политический кризис затронул семью Нобеля, они покинули страну, когда в 1918 году большевики национализировали нефтедобычу. Эммануил Нобель умер в Швеции в 1932 году.

Эммануил Нобель Общественное достояние

Савва Морозов с состоянием в 44 млн рублей (570 млн долларов на 2021 год) делил свой бизнес с властной матерью. Семья построила свою империю, начав как крепостные крестьяне. В 1790-х годах его предки всего за пять рублей открыли текстильную фабрику, которая стала весьма успешной. К началу XX века Савва Морозов был владельцем крупнейших предприятий текстильного бизнеса в Российской империи.

Он был реформатором и предложил матери внедрить систему управления на заводах, которая делит прибыль и некоторые управленческие функции с рабочими. В ярости его мать отстранила Савву от управления в 1905 году. В том же году бизнесмен покончил жизнь самоубийством в Каннах. Мать же умерла в 1911 году, не увидев национализации всех предприятий.

Савва Морозов Общественное достояние

Разрыв между доходами самых богатых и бедных россиян в прошлом году в некоторых случаях доходил до 8–10 раз. Это средний показатель. Регионом РФ, в котором наблюдался в 2020 году самый большой разрыв между доходами, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте Ненецкий автономный округ.