Названа разница между доходами самых богатых и бедных россиян

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Разрыв между доходами самых богатых и бедных россиян в некоторых случаях доходит до 8–10 раз. Это средний показатель. Регионом РФ, в котором наблюдался в 2020 году самый большой разрыв между доходами, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте Ненецкий автономный округ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Заработок богачей в указанных субъектах в 8–10 раз превысил суммы, которые получают бедные. При этом в среднем по стране россияне получали в 2020 году 35,7 тысячи рублей. 20% населения при этом имеет средний заработок в 82,5 тысячи рублей в месяц. А самые бедные выживали на 9,88 тысячи рублей.

Неравенство доходов особенно ощущается в ЯНАО: там самые обеспеченные получали в 10,2 раза больше бедных, а конкретно 215,9 тысячи рублей против 21,2 тысячи.

У НАО разница составила 9,4 раза — 201 тысяча против 21,3 тысячи. В топ-3 оказалась и Москва, богатые получают здесь в 8,7 раза больше бедных, то есть 177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей.

В списке также оказались Чукотка (8,5 раза), Сахалинская область (8,3 раза), Адыгея (8,2 раза), Санкт-Петербург (8,1 раза) и Кубань (8 раз).

В Госдуму ранее был внесён законопроект, принятие которого позволит состоятельным россиянам создавать прижизненные личные фонды для управления бизнесом и имуществом. Минимальный вклад в него составит 100 млн рублей. Фонд будет «виден» кредиторам и госорганам, на него возлагается ответственность по долгам учредителя и по репатриации его активов.