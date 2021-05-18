В России появятся прижизненные личные фонды для богачей

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В Госдуму внесён законопроект, принятие которого позволит состоятельным россиянам создавать прижизненные личные фонды для управления бизнесом и имуществом. Минимальный вклад в него составит 100 млн рублей. Фонд будет «виден» кредиторам и госорганам, на него возлагается ответственность по долгам учредителя и по репатриации его активов, сообщает «Коммерсант».

Личный фонд необходим исключительно для обособления определённого имущества и эффективного управления им в соответствии с теми задачами, которые определяет учредитель фонда, наделивший фонд своим имуществом,— говорится в пояснительной записке к поправкам к Гражданскому кодексу (ГК).

С 2018 года ГК уже позволяет создавать наследные фонды после смерти учредителя. Предлагаемые поправки предполагают создание фонда ещё при жизни гражданина. Учредитель личного фонда несёт субсидиарную ответственность по обязательствам в течение трёх лет со дня его создания.

При этом эксперты считают, что прозрачность фонда, как и положения о субсидиарной ответственности, могут препятствовать его популярности у состоятельных граждан.

Законопроект о создании «прижизненных» личных фондов вносили в Госдуму в 2018 году. Он предусматривал в юрисдикции право граждан создавать фонды для управления своим имуществом. Кроме того, в Гражданский кодекс РФ предлагалось ввести понятие «личный фонд», которым определялась бы унитарная некоммерческая организация, которая будет создана либо гражданином-учредителем при жизни, либо после его смерти нотариусом.