Четыре нефтекомпании РФ начали оформлять документы на поставки в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/8ef9241c-75c1-11ea-a3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: transneft.ru

Представитель «Транснефти» Игорь Дёмин сообщил, что несколько российских нефтяных компаний начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ.

Начали оформляться первые маршрутные поручения, — отметил Дёмин.

По его словам, четыре компании оформляют документы. Ранее они уже поставляли чёрное золото на НПЗ Белоруссии, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен отказываться от российской нефти из-за удобства её транспортировки. При этом он подчеркнул, что не намерен «постоянно ползать на коленях, вымаливая эту нефть», и сообщил, что за последние месяцы в Белоруссии проведена большая работа по поиску альтернативных поставщиков нефти.

При этом 2 апреля в Минске выразили намерение приобрести в РФ 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель. По словам премьер-министра страны Сергея Румаса, покупка может состояться в апреле 2020 года. На это в Кремле ответили, что такая ситуация невозможна, если не будет соответствующего рыночного предложения, писал NEWS.ru.