https://static.news.ru/photo/c9ec9aa2-cce5-11e9-a515-fa163e074e61_660.jpg Мэнни Пакьяо Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, являющийся чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе, запустил собственную криптовалюту.

Он представил криптовалюту под названием Pac 1 сентября на концерте в Маниле. Ею фанаты могут расплачиваться за его товары в социальных сетях. Частными инвесторами Pac стали сам спортсмен, бывший английский футболист Майкл Оуэн и член правящей семьи ОАЭ Халид Заид Аль Нахайян, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что операторы мессенджера Telegram планируют в скором времени выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram. Транзакции будут доступны 200–300 млн пользователей сервиса. Как и биткойн, Gram будет функционировать децентрализованно и избегать мер государственного контроля.