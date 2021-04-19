Чем невыгодны для россиян зарплаты «в конвертах»

https://static.news.ru/photo/b40b8090-a196-11eb-b197-96000091f725_660.jpg Фото: Fleig / Eibner-Pressefoto via ww/GLOBAL LOOK PRESS

Многие сотрудники соглашаются на «серые схемы» в ущерб своим социальным гарантиям, а ведь главные выгоды от зарплат «в конвертах» получает работодатель, рассказала NEWS.ru завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН Мария Петровская.

По словам эксперта, многие из предпринимателей до сих пор предпочитают часть доходов держать «в тени», чтобы сэкономить на фонде оплаты труда и налогах. ​

При выплате заработной платы без заключения трудового договора «в конверте» подразумевается, что официальная ​ плата за труд выплачивается в минимальном или сокращённом размере, а большая часть средств попадает сотруднику вне рамок учёта. В этом случае работодатель получает ряд выгод, а работник, напротив, теряет свои преимущества. Для работодателя это отсутствие необходимости платить страховые взносы, возможность систематически задерживать выплату «серой» части зарплаты, чтобы финансировать таким образом текущую деятельность, возможность не оплачивать больничные или отпускные, либо оплачивать их в пониженном размере, перечислила Мария Петровская.

Время от времени за провинности сотрудника ​работодатель может снижать «серую» часть, так как она нигде официально не закреплена и оспорить такое снижение невозможно. К сожалению, многие сотрудники соглашаются на такие схемы даже в ущерб своим социальным гарантиям, — добавила эксперт.

По оценкам аналитиков, в 2020 году доля «белых» зарплат существенно увеличилась. Мария Петровская считает, что это напрямую связано с кризисом: в момент нестабильности и неопределённости работники максимально заинтересованы в социальных гарантиях. Однако ожидать дальнейшего резкого сокращения «серых» зарплат не стоит.

У многих россиян зачастую просто нет особого выбора. У них есть возможность либо получать хоть что-то «в конверте», либо остаться без средств к существованию, заключила Петровская.