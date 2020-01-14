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Минфин поддержал создание института частных приставов, работой которых станет взыскания в пользу юридических лиц. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет заниматься взысканиями задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

В настоящее время на долю взыскания долгов в пользу бизнеса приходится 24% всех дел, сообщает РБК.

При этом агентство отмечает, что именно данные задолженности составляют основную долю от общей суммы, подлежащей взысканию. По итогам 2018 года долг юридическим лицам оказался равен 7,3 трлн рублей при общих долгах в 10,4 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов». Документ утверждает список должностей руководства ведомства и специальных званий, которые соответствуют постам. Накануне сотрудников ФССП признали госслужащими. Согласно соответствующему закону, благодаря новому статусу планируется повысить профессиональные требования к сотрудникам органов принудительного исполнения.