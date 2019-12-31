https://static.news.ru/photo/7726c9b6-2cb0-11ea-853c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

опубликован на портале правовой информации. Глава РФ Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП). Документ утверждает список должностей руководства ведомства и специальных званий, которые соответствуют постам. Документна портале правовой информации.

Накануне сотрудников ФССП признали государственными служащими.

Согласно соответствующему закону, благодаря новому статусу планируется повысить профессиональные требования к сотрудникам органов принудительного исполнения и предоставить им нужный для качественного выполнения работы правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, являющихся участниками исполнительного производства.

Помимо этого, в документе предусмотрены запрет для госслужащих ФССП на двойное гражданство и строгое соблюдение антикоррупционного законодательства. Более высокие требования будут предъявлять к состоянию здоровья, образованию и служебному поведению.