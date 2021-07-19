Часть столичных отелей восстановили допандемийную загрузку

Четырёхзвёздочные бизнес-отели Москвы первыми в столице восстановили спрос до показателей 2019 года. Для этого таким гостиницам пришлось снижать цены на номера до уровня «трёх звёзд», сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании JLL.

Отмечается, что заполняемость отелей верхнего предела средней ценовой категории за первые пять месяцев текущего года составила 73%. Этот показатель на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 8% выше, чем за январь-май 2019-го.

Эксперты относят к категории upper midscale четырёхзвёздочные отели, расположенные в основном в пределах Садового кольца со 150-250 номерами. Эти гостиницы ориентируются на корпоративных клиентов и на обычных туристов. К таким отелям относят сети Mercure, Hilton Garden Inn, Сourtyard by Mariott, Holiday Inn и другие.

Добиться допандемийных показателей таким отелям позволило существенное понижение стоимости номеров. Так, за первые пять месяцев текущего года тарифы этих гостиниц были почти на 23% ниже, чем в начале 2019-го (3,7 против 4,8 тысяч рублей за ночь).

Четырёхзвёздочные бизнес-отели также смогли показать самые высокие темпы восстановления доходности на доступный номер. По словам руководителя бизнес компании JLL Яны Ухановой, добиться этого данные гостиницы смогли за счёт загрузки, а не низких тарифов.

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