Чартер на рельсах: помогут ли поезда с мигрантами сельскому хозяйству

Министерство сельского хозяйства собирается организовать чартерные железнодорожные рейсы для завоза в РФ трудовых мигрантов из стран СНГ. Таким образом ведомство хочет решить проблему нехватки рабочей силы в агропромышленном комплексе. Возобновлённые весной 2021 года авиаперевозки не пользуются спросом у сельхозкомпаний из-за высоких цен, а если трудящиеся станут прибывать в страну на поездах, это будет более чем в 6,6 раза дешевле. В РЖД готовы обеспечить перевозки при определённых условиях. NEWS.ru решил выяснить, покроет ли эта мера потребности отрасли и почему россиян недостаточно для крестьянского труда.

NEWS.ru

Изучить опыт Израиля

Запуск чартерных поездов из соседних стран обсуждался в Минсельхозе. В ведомстве сообщили, что прорабатывают возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов с сельхозкомпаниями и властями регионов. Всего к сезонным работам в 2021 году для нужд отрасли планировалось привлечь 38,2 тысячи иностранных рабочих. Однако их въезд в РФ сегодня возможен только самолётами, что повышает транспортные затраты бизнеса.

По данным главы Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, один авиабилет для мигранта стоит примерно 80 тысяч рублей без учёта карантинных мер, а на чартерном поезде, по оценкам РЖД, — около 12 тысяч рублей. Как заявила руководитель Ягодного союза Ирина Козий, предприятия отрасли не рассчитывали на ввоз рабочих из-за дороговизны авиаперевозок и часть хозяйств из-за этого уже сократила площади на 30%. Поэтому «дешёвый» завоз мигрантов в этом году будет запоздалой мерой, поскольку пик сбора ягод закончится в середине июля. Однако нововведение может стать своевременным для уборки картофеля и других овощей. А нехватка рабочих рук, по словам участников рынка, сулит удорожание продукции и потерю части урожая.

В Минсельхозе направили в регионы запросы об объёме заявок на количество рабочей силы, которую планируется завезти поездами. В РЖД в свою очередь выразили готовность обеспечить перевозки трудовых мигрантов, но для этого необходимо определить заказчика, с которым будет заключён договор. Также в железнодорожной монополии заявили, что организация международных пассажироперевозок осуществляется по решению оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения COVID-19.

В профсоюзе трудящихся-мигрантов поддержали инициативу Минсельхоза. По словам лидера организации Рената Каримова, сельское хозяйство в РФ сконцентрировано на юге, куда жителям стран СНГ, являющихся донорами рабочей силы, проще попасть, заплатив за поезд. Собеседник NEWS.ru отметил, что стоимость билетов на самолёты из Душанбе или Ташкента ранее достигала 100 тысяч рублей. Об этом профсоюз сообщал в ФАС, обращая внимание на то, что расценки на авиаперевозки завышены в разы и имеют признаки монопольного сговора. Из ФАС обращение активистов адресовали в Минтранс, откуда ответа не поступило.

Денис Абрамов/РИА Новости

По словам Каримова, все мигранты сдают ПЦР-тесты на коронавирус, поэтому в пандемийных условиях они и не представляют опасности для россиян, и имеют небольшой шанс заразиться сами, поскольку изолированно селятся «коммунами где-то на помидорных плантациях в Астраханской области». При этом лидер профсоюза считает, что завоз иностранных трудящихся лишь отчасти решает проблему нехватки рабочих рук в агропромышленном комплексе РФ.

В рамках одного года завоз мигрантов поможет российскому сельскому хозяйству, а в рамках более длительной перспективы нужно изыскивать возможности для того, чтобы обходиться внутренним рынком труда. Конечно, во всём мире в сельском хозяйстве в массовом порядке работают мигранты. Но, может быть, нам не надо ориентироваться на мировую практику, а обратить внимание на плачевное состояние российского рынка труда. Например, на то, что есть как официальная, так и скрытая безработица, на то, что уровень зарплат оставляет желать лучшего, на то, что условия труда в сельхозпредприятиях не отвечают современному уровню. Поэтому нам надо идти не по лёгкому пути и использовать мигрантов, разместив их в теплушках. Для отдельного бизнесмена это оптимальный вариант, чтобы увеличить норму прибыли, а надо подходить к этому делу по-государственному и решать проблему соответствующим образом. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Также профсоюзный активист подчёркивает, что россияне сами могут успешно работать в сельском хозяйстве. В качестве примера он привёл историю одной из компаний в Орловской области, где урожайность зерновых, по некоторым данным, составляет 80 центнеров с гектара. По его словам, такие цифры для данного региона превышают показатели советских времён. Кроме того, доярки в том же хозяйстве получают по 50 тысяч рублей в месяц, а на соседних предприятиях и урожайность, и зарплаты работников в разы ниже. Плохие условия труда, по словам Каримова, являются одной из причин нехватки рабочих рук в отрасли.

Слова о том, что россияне не работают — неправда. Русский народ работящий, но он должен видеть плоды своего труда. Это должно быть уважительное отношение к человеку труда, это должна быть достойная заработная плата — то, над чем надо биться и профсоюзам, и политическим партиям, и государству, — констатирует Ренат Каримов.

При этом он отмечает, что есть виды работ с экстремальными условиями, такие, например, как в Астрахани, где «жгучая жара и нет на поле более-менее цивилизованной инфраструктуры». В таких климатических условиях рабочим из Узбекистана более привычно работать, чем россиянам. Но, по словам Каримова, необходимо создавать условия и для такого экстремального труда. В качестве образца он предлагает больше изучать опыт Израиля. Там, отмечает лидер профсоюза, ещё жарче, чем на юге России, но сельское хозяйство отлажено, в нём работают местные граждане, а также успешно существует такая форма организации, как кибуцы — сельхозкоммуны, организованные на принципах социальной справедливости, равноправия и общности имущества.

Тяжесть профессии

Виталий Тимкив/РИА Новости

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина считает, что агробизнесу приходится нанимать мигрантов из-за того, что российские сельские поселения пустеют, а их жители предпочитают работать вахтовым методом в городах.

Эта проблема [с нехваткой рабочих рук у сельхозпроизводителей] в основном возникает возле крупных городов, либо там, где много ручного труда, например, на производстве овощей или ягод, где реально недостаточно местных жителей. К тому же сельский труд очень тяжёлый и грязный, он не терпит ни выходных, ни праздников. Но когда мы говорим о неквалифицированном труде граждан, которые стоят на переборке овощей и картофеля, это только условно неквалифицированный труд, поскольку нужно знать калибры, допуски, уметь правильно подготовить продукцию к тому, чтобы она лежала на полке качественно и красиво. Когда к нам приезжают люди на работу, они работают, а когда приходят до первой зарплаты, а потом пропадают, — это сказывается на качестве продукции, на работодателях, а также на всех потребителях. Мигранты, которые регулярно приезжают работать, обладают определённой квалификацией и знают, что должны работать добросовестно. Татьяна Губина руководитель аппарата Картофельного союза руководитель аппарата Картофельного союза

Предложение Минсельхоза она считает одним из решений проблемы. В Картофельном союзе поддерживают «любые инициативы, которые направлены на облегчение и улучшение процесса производства продукции». Собеседница NEWS.ru также выразила надежду на то, что власти смогут на определённый период зафиксировать цену проезда рабочих на поездах, а также создадут «чёткие условия, например, по приёму этих граждан».

После отмены зарубежных авиа- и железнодорожных рейсов, связанной с пандемией коронавируса, в марте 2021 года российские власти разрешили въезд иностранной рабочей силы компаниям, в которых трудятся более 250 человек и с выручкой свыше 2,5 млрд рублей. Через два месяца эти ограничения сняли для привлечения работников из Узбекистана и Таджикистана. В июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин отрабатывает упрощённую схему завоза трудовых мигрантов в РФ с обязательной вакцинацией. До этого не только представители сельского хозяйства, но и других отраслей (в первую очередь — застройщики ) жаловались на нехватку персонала из-за закрытия границ и оттока рабочих из соседних стран.