Цены на пятизвёздочные отели Сочи в пандемию выросли вдвое

Пятизвёздочные отели Сочи в период пандемии почти вдвое подняли цены. Об этом сообщает ТАСС.

Самая значительная динамика наблюдается в высоких сегментах рынка (пять звёзд), где показатель вырос более чем в 1,7 раза к 2019 году и достиг 16,8 тысячи рублей на море и 12,5 тысячи рублей в горах, — говорится в исследовании консалтинговой компании JLL.

Такого сильного роста цен гостиницы Сочи не демонстрировали даже в период чемпионата мира по футболу, сказано в сообщении.

Пандемия спровоцировала рост спроса на сочинские гостиницы. Они стали сопоставимы с тарифами в люксовых отелях Москвы, сказала гендиректор агентства Tweed Ирина Могилатова. Она добавила, что значительное повышение цен также наблюдается на рынке арендного жилья Сочи. Это привело к дефициту сезонных работников в отелях.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России завила о провале курортного сезона в Краснодарском крае на август из-за введённых властями ограничений по коронавирусу. Расчёт властей на то, что туристы специально начнут прививаться для того, чтобы приехать в Анапу, Сочи или Геленджик, не оправдался.

Также туристы не готовы тратить первые дни отдыха на прививку на курортах Кубани и попросту выбирают Крым, где нет таких серьёзных ограничений, или заграницу. По прогнозам экспертов, август «смажет» всю картину сезона, претендовавшего в этом году на рекорд.