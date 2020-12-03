Цены на продукты и повседневные товары выросли на 14% за год в РФ

https://static.news.ru/photo/bf35951e-35bc-11eb-b1ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на продукты и повседневные товары выросли за год на 14% в связи с ростом курса валют в РФ. Это объясняется тем, что большинство продуктов на рынке — импортные, а для производства большинства категорий товаров нужно зарубежное сырьё, поясняет исследовательский холдинг «Ромир».

Продовольственная инфляция в октябре этого года согласно официальной статистике составила 4,83%. Росстат отмечает, что больше всего цены выросли на сахарный песок, крупы, бобовые, подсолнечное масло, пишут «Известия».

Банк Росси по итогам 2020 года ожидает инфляцию 3,9-4,2%. Минэкономразвития прогнозирует, что этот показатель будет равен 3,8%.

ФАС сообщила о повышении цен на значимые продукты питания по сравнению с январём текущего года. Это сахар-песок, гречка, растительное масло.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ноябре цены на продукты питания в мире подросли, достигнув самого высокого значения с 2014 года. Стоимость растительного масла в мире за месяц выросла на 14,5%, зерновых культур — на 2,5%, сахара — на 3,3%, мясных изделий — на 0,9%.