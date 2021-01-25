Цены на отдых в Турции выросли на 15%

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Цены на туры в Турцию выросли на этапе раннего бронирования на 15%, как и ожидали туроператоры. Рост произошёл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В разных компаниях рост цен на турецкие отели оценивают от 5 до 15%, причём последняя цифра ближе к истине, сообщает Ассоциация туроператоров России. Но плановое повышение вряд ли отпугнёт туристов, считают туроператоры, тем более постоянно отдыхающих в этом направлении.

Рост цен на отдых в Турции происходит с 2017 года, в 2018 году они выросли на 5–10%, в 2019 — на 10–15%, в 2020 году — в среднем на 10%.

Ранее бронирование отдыха в Турции на грядущее лето было открыто в прошлом году. Сейчас туроператоры могут предложить порядка 500–600 отелей. Акции раннего бронирования у ведущих туроператоров в Турции действуют до 31 марта, по специальным условиям сейчас можно забронировать туры с вылетами до конца октября.

Турция осталась единственным активным и открытым для россиян зарубежным курортом, на который действуют классические акции раннего бронирования. Но даже несмотря на это, потери Турции по раннему объёму бронирования доходят до 80%.

Туроператоры в качестве причин называют неблагоприятный информационный фон о положении дел с коронавирусом. Ежедневные сообщения о закрытиях в мире порождают у туристов опасения и подводят их к тому, чтобы покупать туры ближе к дате заезда.

Второй причиной является неясность с полётными чартерными программами. Если в 2019 году в Турцию летали почти из 50 российских городов, то сейчас дело сводится всего к 11 аэропортам, включая Владивосток. Поэтому огромный плат регионального спроса на Турцию сейчас находится в режиме ожидания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян стали курорты внутри страны, при этом стоимость таких туров снизилась на 41% по сравнению с праздничным периодом.