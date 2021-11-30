Цены на нефть упали ниже $71 за баррель впервые с начала сентября

Мировые цены на нефть падают в среднем на 3%, нефть марки Brent опустилась в цене ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По состоянию на 09:11 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent снижались в цене на 3,37% — до $70,82 за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI опускалась на 3,03% — до $67,83 за баррель.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ планируют на встрече 2 декабря обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для его стабилизации. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было перенесено на эту дату, чтобы получить больше информации о текущих событиях, включая данные о новом штамме вируса.

Кроме того, Новак заявил, что запасов нефти в России хватит минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Он выразил мнение, что несмотря на ожидаемый в мире энергопереход российские энергоресурсы останутся востребованными.

Также сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent, поставка которой запланирована на январь 2022 года, на лондонской бирже ICE растёт на 5,01%. Она составляет $75,18 за баррель. Параллельно с ней на 5,62%, до $71,98 за баррель, росла и стоимость фьючерса на нефть марки WTI.