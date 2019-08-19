https://static.news.ru/photo/03766614-c312-11e9-8a1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на нефть стабилизируются во вторник, 29 августа, после роста в понедельник на 1-2%.

Цена октябрьских фьючерсов по состоянию на 8:17 мск на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до $59,78 за баррель (на 0,07%).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — до $56,17 за баррель (на 0,05%).

Управляющий партнёр VM Markets Стивен Иннес считает, что «спокойный тон» рынкам задало продление Соединёнными Штатами действия лицензий для китайской компании Huawei на закупку оборудования у американских предприятий.

Как ранее писал News.ru, рост цен на нефть зафиксирован 19 августа. Это вызвано беспокойством из-за сообщений об атаке беспилотников на месторождение в Саудовской Аравии.