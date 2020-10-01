Цены на нефть продолжают снижаться после падения

https://static.news.ru/photo/24e9e5ba-0479-11eb-aec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти эталонных марок продолжает снижение после падения накануне. По оценкам экспертов, сырьё может продемонстрировать второе недельное снижение подряд.

Так, нефтяная смесь марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE Futures к 09:22 мск стоит $39,49 за баррель, что на 3,54% ниже цены на закрытие предыдущей торговой сессии. Фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 3,36%, до $37,44 за баррель.

По данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября. Инвесторы опасаются по поводу спроса, несмотря на то что в США предложение нефти продолжает снижаться, прокомментировал ситуацию старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

В ряде мировых городов власти приняли решение снова ввести карантинные ограничения. Мадрид будет частично изолирован из-за осложнения эпидемиологической ситуации, Париж и пригороды могут перейти к режиму повышенной готовности, то есть там будут закрыты бары и запрещены семейные мероприятия.

Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе, — цитирует ТАСС аналитика Oanda Эдварда Мойя.

Уточняется, что ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн б/с, чтобы компенсировать наблюдавшееся ранее перепроизводство.

Как писал NEWS.ru ранее, конец нефтяной эпохи наступит после 2030 года. С таким прогнозом выступили аналитики французской нефтегазовой компании Total. По словам экспертов, мировое сообщество постепенно перейдёт на более экологичные энергоносители.