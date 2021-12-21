Цены на газ в Европе превысили $1900 за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:30 мск она составила $1915.

За сутки цена выросла примерно на $200. В последний раз до этого уровня она поднималась в начале октября этого года.

Ранее стало известно, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной. При этом продажи газа «Газпромом» в Европу снижаются из-за высоких цен, экспорт через Польшу по газопроводу Ямал — Европа остаётся крайне низким, а сам «Газпром» не предлагает дополнительных объёмов газа, которые могли бы повысить предложение на рынке.

Сама же российская корпорация «Газпром» забронировала лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 20 декабря. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако холдинг забронировал только 3,8 млн куб. м.

«Газпром» начал практику бронирования мощностей посуточно в декабре. В ноябре холдинг не стал заказывать дополнительные мощности по транзиту газа через Польшу на декабрь. В компании заявили, что могут быстро бронировать дополнительные мощности на более короткой основе — на отдельную неделю или сутки.



