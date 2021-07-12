Цены на электричество приблизились к рекорду

Оптовая стоимость электроэнергии для промышленных предприятий в России с начала 2021 года превысила показатели 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Таким образом, напоминает издание, цены приблизились к пятилетнему рекорду.

В европейской части России и на Урале цены за первое полугодие составили 2,53 тысячи рублей за мегаватт час, что на 5,5 % больше показателя такого же временного интервала 2019 года. Максимум цены был зафиксирован в феврале 2020 года и составил 2,54 тысячи рублей за мегаватт час.

Эксперты назвали основной причиной повышения стоимости рост потребления электроэнергии. Из-за холодной зимы и аномальной жары оно увеличилось на 6%.

Ранее сообщалось, что усиление зависимости Украины от России в обозримой перспективе может ещё больше увеличиться из-за отключения в стране нескольких электростанций и АЭС. Такое мнение высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, отключение ряда электростанций на Украины связано с нехваткой угля и газа в стране. Схожая судьба постигла и некоторые блоковые атомные станции. Эксперт отметил, что эти шаги украинских властей приведут к ещё большему обогащению местных олигархов.