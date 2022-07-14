Россия сохранит за собой энергетический рынок ЕС индийскими руками Аналитик Демидов: зарубежные направления останутся приоритетными для нефтедобывающих компаний в России

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Россия по-прежнему будет поставлять большую часть нефти за границу, поэтому цены на бензин внутри страны падать не будут, заявил NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, заместитель руководителя проектного офиса «Газпром Инвест» Владимир Демидов. По его словам, на данный момент объемы, ранее поставляемые на Запад, переведены на другие направления. Даже когда в ЕС вступил силу запрет на импорт нефти из РФ, она все равно будет туда поступать через посредников, в частности, через Индию, указывает специалист.

Тут надо понимать, что нефте- и газопродукты выгоднее всего продавать за рубежом за валюту, и только потом по остаточному принципу наполнять внутренний рынок. И именно поэтому, когда в мире растет цена за баррель, наши компании тут же радостно гонят большие объемы куда угодно, главное — за рубеж, — сказал эксперт.

Демидов подчеркнул, что желание Индии экспортировать нефть в Европу в больших количествах невозможно без российской нефти.

Индия сейчас готовиться стать одним из крупнейших поставщиков нефти в Великобританию и Европу. Думаю, добавлять, что данная нефть будет наша, так как у Индии просто физически нет таких объемов, будет излишне, — отметил Демидов.

В июне сообщалось, что Индия значительно нарастила импорт российских энергоресурсов за последние недели: закупки угля выросли в 6 раз, нефти — более чем в 31 раз.

Ранее стало известно, что лидеры «Большой семёрки» договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российских нефти и газа. По его данным, это позволит ограничить способность Москвы финансировать спецоперацию на Украине.