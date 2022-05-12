Центробанку предъявили претензии за неиспользование криптовалют Блокчейн-аналитик Припачкин: РФ не обходит санкции с помощью криптовалюты из-за нежелания ЦБ её использовать

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не обходит санкции через криптовалюту из-за нежелания Центробанка её использовать, сообщил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. При этом причина, по которой регулятор против, неизвестна, отметил он в разговоре с «Радио 1».

Криптовалюты являются децентрализованной мировой финансовой системой. И в этом смысле использовать их для обхода санкций вполне возможно. <...> К сожалению, пока у нас в стране из-за позиции Центробанка ничего не происходит с точки зрения создания механизма и инфраструктуры использования криптовалют. Центробанк категорически против, хотя аргументация его неизвестна, — сказал Припачкин.

Он добавил, что криптовалюту используют многие страны и их финансовая система остаётся стабильной. Чтобы обходить таким образом санкции, потребуется подготовка, но технически это можно сделать, уверен эксперт.

До этого Припачкин заявлял, что Центробанк не понимает, как работает криптовалюта, и видит угрозу своим интересам. Центральные банки могут ограничить возможность страны принимать и обменивать криптовалюту на национальные деньги, но это только двигает криптовалюту на серый рынок, считает он.