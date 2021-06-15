Центробанк сообщил об ускорении роста цен на продукты

Рост цен на продукты за год составил до 7,4%. На непродовольственные товары темпы роста составили до 6,68%, сообщается в майском выпуске вестника регулятора «Динамика потребительских цен».
Как
Годовая инфляция в мае выросла до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года.
Как сообщалось ранее, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты в стране не превышает инфляцию. Речь идёт о товарах из группы социально значимых.