В Минпромторге оценили рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/821f05d0-c6bb-11eb-8bff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что рост цен на продукты в стране не превышает инфляцию. Об этом сообщает ТАСС.

Если стоимость на эти товары и растёт, то исключительно в пределах инфляции, — произнёс он.

Речь идёт о товарах из группы социально значимых. При этом Евтухов отметил, что стоимость товаров премиальной категории действительно может расти.

Кроме того, замминистра отметил, что нельзя забывать о сезонном подорожании продуктов. Например, летом традиционно подрастает стоимость борщового набора и яиц, к августу она снижается.

На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.

Ранее Евтухов заявил, что в стране нет дефицита сахара и отсутствуют причины для роста цен на него.