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Средняя ипотечная ставка на 1 декабря 2019 года упала на 0,21% — до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России. По данным регулятора, в ноябре 2019-го граждане взяли свыше 115 тысяч кредитов на жильё.

Общая сумма договоров — 270,7 млрд рублей, говорится в статистике Центробанка. Всего с января финансовые организации выдали 1,124 млн ипотечных кредитов, что на 14,5% меньше показателя 2018-го (1,315 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью или смертью военнослужащего. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон включает в круг лиц, которые имеют право стать участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего, его родителей или усыновителей.