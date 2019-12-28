Средняя ипотечная ставка на 1 декабря 2019 года упала на 0,21% — до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России. По данным регулятора, в ноябре 2019-го граждане взяли свыше 115 тысяч кредитов на жильё.
Общая сумма договоров — 270,7 млрд рублей,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает досрочное погашение ипотеки в связи с гибелью или смертью военнослужащего. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон включает в круг лиц, которые имеют право стать участниками накопительно-ипотечной системы вместо погибшего военнослужащего, его родителей или усыновителей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен