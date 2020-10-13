Центробанк объявил о проработке выпуска цифрового рубля

https://static.news.ru/photo/88ea704e-0d4c-11eb-9046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России изучит вопрос создания цифровой валюты. Она может стать третьей формой денег вместе с бумажными и безналичными средствами.

Регулятор выпустил доклад для общественных обсуждений этого вопроса. Решение о выпуске цифрового рубля пока не принято. В ЦБ считают необходимым проработать этот вопрос с экономической и технологической точки зрения. К обсуждению предложено привлекать экспертов, общество и участников финансового рынка, чтобы к 31 декабря 2020 года получить обратную связь.

Решение о выпуске цифрового рубля ещё не принято, ещё рано говорить о тех или иных сроках его внедрения, — отмечается в докладе.

В ЦБ отмечают, что цифровой рубль должен являться равноценной формой национальной валюты. Она может эмитироваться с помощью цифровых технологий, как и криптовалюта. Цифровой рубль будет уметь уникальный цифровой код и выпускаться регулятором.

Использование цифровой валюты откроет возможности для дальнейшего развития дистанционных платежей и расчётов. Она может объединить в себе свойства наличных и безналичных денег и даже использоваться при отсутствии доступа к Сети. Для этого необходимо будет создать цифровую инфраструктуру, говорится в докладе.

Цифровой рубль предложено хранить на индивидуальных электронных кошельках, открытых в платёжной системе ЦБ РФ. Если цифровая валюта будет внедрена, то она станет доступна всем субъектам экономики, сообщает ТАСС.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла в 2017 году о планах разработать в России собственную виртуальную валюту. Тогда говорилось о виртуальном аналоге рубля, который может существовать в электронном виде. Его внедрение способствовало бы увеличению безналичного оборота в стране.

NEWS.ru писал, что мошенники стали атаковать граждан по телефону в четыре раза чаще. Об этом заявили в Центробанке. С января по август 2020 года в сравнении с показателями прошлого года злоумышленники нацеливаются на депозиты граждан, а не на остаток по счёту, как было раньше. Также активизировались хакерские группировки, совершающие атаки на банки.