Центробанк объявил о послаблениях по кредитам на фоне новых санкций

Центробанк рекомендовал реструктурировать задолженность заёмщиков и не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заёмщиков ухудшилось из-за новых санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Также ЦБ предоставил возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга независимо от положения заёмщика.

В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заёмщика, — сказано в публикации.

Ранее Центробанк России разрешил банкам до 30 июня не сдерживать ставки по кредитам населению в целях обеспечения большей гибкости для кредитных организаций при работе с клиентами. Банк России также объявил о послаблении для банков в части выполнения обязательных нормативов по ликвидности и ввёл льготные условия для брокеров и страховых компаний.

До этого стало известно, что из-за обострения экономической ситуации банки России пересмотрели риск-политику в отношении своих клиентов. Теперь получить кредит будет сложнее, а некоторые организации вообще перестали предоставлять такую услугу. Это сделано для того, чтобы в условиях паники граждане страны не влезали в долги.