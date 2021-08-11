Центробанк намерен профинансировать «зелёный переход» в России

Одной из задач Центробанка является создание инструментария, который позволит каждому поучаствовать в сохранении планеты. Об этом в интервью Reuters сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он заявил , что ещё одной задачей регулятора должно стать финансирование «зелёного перехода». Для этого необходимы финансовые инструменты, которые позволят российским предприятиям снизить выбросы углерода. В качестве третьей задачи Швецов назвал регулирование финансового сектора с учётом ESG-рисков, то есть рисков, связанных с работой на основе экологии, социального развития и корпоративного управления.

Зампред отметил, что доля компаний, которые отказываются от инвестиций в «не ESG-проекты», растёт. По его мнению, в дальнейшем инвесторы, которые вкладываются в «зелёные» инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Чтобы инвесторы могли отказаться от «не зелёных» облигаций и акций, на рынке должно появиться больше разнообразных «зелёных» инструментов.

Ранее в правительстве РФ прошла серия дискуссий о подготовке России к перестройке глобальной экономики, нацеленной на снижение потребления углеводородов и увеличение доли зелёной энергии. Теперь рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации РФ к условиям, в которых спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. Прогноз должен быть рассчитан до 2050 года.