16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Центробанк намерен профинансировать «зелёный переход» в России

20:46, 11 августа 2021
Центробанк намерен профинансировать «зелёный переход» в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Одной из задач Центробанка является создание инструментария, который позволит каждому поучаствовать в сохранении планеты. Об этом в интервью Reuters сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Он заявил, что ещё одной задачей регулятора должно стать финансирование «зелёного перехода». Для этого необходимы финансовые инструменты, которые позволят российским предприятиям снизить выбросы углерода. В качестве третьей задачи Швецов назвал регулирование финансового сектора с учётом ESG-рисков, то есть рисков, связанных с работой на основе экологии, социального развития и корпоративного управления.

Зампред отметил, что доля компаний, которые отказываются от инвестиций в «не ESG-проекты», растёт. По его мнению, в дальнейшем инвесторы, которые вкладываются в «зелёные» инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Чтобы инвесторы могли отказаться от «не зелёных» облигаций и акций, на рынке должно появиться больше разнообразных «зелёных» инструментов.

Ранее в правительстве РФ прошла серия дискуссий о подготовке России к перестройке глобальной экономики, нацеленной на снижение потребления углеводородов и увеличение доли зелёной энергии. Теперь рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику, и разработать оптимальный сценарий адаптации РФ к условиям, в которых спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. Прогноз должен быть рассчитан до 2050 года.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео