Российскую экономику подготовят к падению мирового спроса на нефть и газ

Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет РБК.



Сообщается, что в правительстве прошла серия дискуссий о подготовке России к перестройке глобальной экономики, нацеленной на снижение потребления углеводородов и увеличение доли «зеленой энергии». К обсуждениям привлекались, в частности, глава Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Теперь рабочие группы должны определить, как глобальный энергопереход повлияет на российскую экономику и разработать оптимальный сценарий адаптации России к новым условиям, в которых спрос на российские энергоносители будет постепенно снижаться. Прогноз должен быть рассчитан до 2050 года.

Под глобальным энергетическим переходом подразумевается постепенный переход от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и атомной энергетике. Сейчас в Индексе эффективности энергетического перехода Всемирного экономического форума за 2021 год Россия занимает 73-е место, рядом с Оманом и Таджикистаном. Отмечается, что страна резко сократила эмиссию парниковых газов с 1990 по 1998 год, но с 2000 года наращивала выбросы и по сути бездействовала в вопросах климатической политики. Теперь же правительство намерено провозгласить сверхзадачу по достижению углеродной нейтральности либо энергопереход и новый технологический уклад. Стратегия адаптации экономики к глобальным климатическим и регуляторным изменениям будет рассмотрена в начале 2022 года.

Ранее глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер напомнил, что Германия к 2030 году должна снизить уровень выброса загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года. По его словам, этого можно добиться, ускорив строительство инфраструктуры возобновляемой энергетики. На этом фоне он предрёк российскому газопроводу «Северный поток — 2» судьбу «динозавра» энергетики.

Что же касается климатических изменений, то экономисты из России и зарубежных стран предложилирассматривать производство парниковых газов как финансовый долг тех стран или компаний, с которыми связаны эти выбросы. Таким образом компании или страны будут брать на себя обязательства по ликвидации выбросов углекислого газа, а также выплачивать проценты за непогашенные «обязательства по удалению углерода» (ОУУ). Эти средства будут использоваться для покрытия рисков, связанных с неисполнением подобных обязательств, а также для ликвидации последствий возможных климатических катастроф. По мнению экспертов, такая схема будет намного эффективнее нынешних квот на выбросы, которые не способны ни уменьшить объём парниковых газов, ни изымать их из окружающей среды.