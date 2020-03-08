https://static.news.ru/photo/f4a6ac0e-61c0-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hamiltonleen /pixabay.com

Цена на золото выросли до $1700 за унцию, впервые с 2012 года, на фоне резкого падения мировых рынков нефти почти на 30%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

Данные торгов мировых бирж показали, что стоимость золота XAU начала расти на 1,5% и достигла максимума за последние восемь лет — $1702,45 за унцию. Золото в США показало рост на 1,6% и достигло стоимости до $1699,70, сообщает издание.

Отмечается, что мировые рынки нефти падают в связи с переживаниями инвесторов об угрозе распространения нового типа коронавируса и его влияния на экономику. Азиатские акции падают.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как правильно покупать ювелирные украшения, драгоценные металлы и камни. В ведомстве отметили, что важно совершать покупку у надёжных, проверенных продавцов с хорошей репутацией, а также проверять сертификаты и документы на драгоценные камни и ювелирные изделия.