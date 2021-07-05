Цена нефти поднялась выше $77 впервые с октября 2018 года

Цена на нефть марки Brent побила новый рекорд. Стоимость сентябрьского фьючерса составила $77,04 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Чёрное золото не достигало такой отметки с октября 2018 года.

На этой неделе нефть этой марки уже несколько раз повышалась в стоимости. 23 июня произошёл очередной скачок. Специалисты считают, что топливо будет и дальше дорожать.

Ранее эксперты назвали причины для роста цен на нефть до $100 за баррель. Речь, в частности, идёт об увеличении мобильности граждан после проведения массовой вакцинации, наращивании пробега автомобиля из-за удалённой занятости людей и престижности личной машины. Всё это повышает привлекательность собственных автомобилей и способствует росту потребления топлива.