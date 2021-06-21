Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за два года

Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 впервые с 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, по состоянию на 04:22 по московскому времени, цена августовских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,20% и составила $75,02 за баррель.

Ранее эксперты назвали причины для роста цен на нефть до $100 за баррель. Речь, в частности, идёт об увеличении мобильности граждан после проведения массовой вакцинации, наращивании пробега автомобиля из-за удалённой занятости людей и престижности личной машины. Всё это повышает привлекательность собственных автомобилей и способствует росту потребления топлива.