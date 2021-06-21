Названы причины для роста цен на нефть до $100 за баррель

К 2022 году стоимость нефти Brent может вырасти до $100 за баррель, этому есть несколько причин. Об этом говорится в отчёте по рынку нефти Bank of America.

Речь идёт об увеличении мобильности граждан после проведения массовой вакцинации, наращивании пробега автомобиля из-за удалённой занятости людей и престижности личной машины. Всё это повышает привлекательность собственных автомобилей и наращивает уровень потребления топлива.

Также влияние на востребованность сырья окажут давление со стороны американского правительства, позиция инвесторов против расходов в энергетическом секторе по финансовым и экологическим причинам и усиливающееся юридическое давление со стороны судебных органов для ограничения выбросов углекислого газа.

Специалисты также добавили, что если ОПЕК+ согласится продлить довольно жёсткую политику ограничения добычи в ближайшее время, то цена на нефть марки Brent может достичь трехзначных цифр уже в следующем году.

Ранее вице-президент аналитического агентства Argus Джеймс Гудер назвал нового потенциального соперника для российского сорта экспортной нефти Urals.