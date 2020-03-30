https://static.news.ru/photo/a57eea8e-7213-11ea-835b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,92% — до $23,1 за баррель. Чуть меньше в цене теряет нефть марки WTI.

Стоимость её фьючерса с поставкой в июне 2020 года достигла отметки $20,27 за баррель, что даёт падение в 6,12%. Об этом свидетельствуют данные торгов на 01:11 мск 30 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США операторы трубопроводов обратились к поставщикам нефти с просьбой сократить добычу в условиях пандемии коронавируса. Это связано с тем, что из-за пандемии снизился спрос, и объёмы добываемой нефти уже превышают объёмы хранилищ.